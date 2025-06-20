Водный спорт в столице. В Москве пройдет крупнейший водный фестиваль «Две реки»

В акваториях Москвы-реки, Водоотводного канала и Яузы состоится масштабный фестиваль «Две реки», организованный Департаментом спорта города Москвы, который обещает стать главным городским спортивным праздником начала лета, где спорт, музыка, театральные представления и иммерсивные шоу сольются в единое многослойное культурное событие под открытым небом.

Вся центральная водная система города — от Крымской набережной до Малого Устьинского моста — станет пространством для соревнований по академической гребле, захватывающего хайдайвинга, массовых заплывов на SUP-бордах, экстремальных шоу на аквабайках, а также для театральных и музыкальных выступлений, включая концерт с участием звезд российской сцены.

Праздник на воде и в воздухе

Особое внимание в программе уделено водным видам спорта. Центральным элементом станет академическая гребля. Заплывы одиночек и двоек начнутся в 10:30 утра на Водоотводном канале. Спортсмены преодолеют дистанцию в 470 метров вдоль Болотной и Якиманской набережных: на участке от памятника Петру I до Малого Каменного моста.

Кульминацией станет заплыв восьмерок в Москве-реке в районе парка искусств «Музеон» в 13:00, во время которой участники пройдут почти полтора километра и продемонстрируют высочайший уровень командного взаимодействия, физической выносливости и мастерства. Соревнования охватят участок от Крымского моста до памятника Петру I.

Кроме того, в районе парка «Музеон» на Крымской набережной состоится церемония открытия международных соревнований по хайдайвингу, начало которой запланировано на 16:30. И уже через несколько минут профессиональные спортсмены начнут совершать прыжки с экстремальной высоты, поражая воображение публики своим мастерством, отвагой и красотой движения в воздухе.

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Не просто посмотреть, а участвовать

Для москвичей и гостей города предусмотрена возможность личного участия в активностях. Так, в 12:00 стартует массовый заплыв на SUP-бордах по Яузе. Он начнется у Малого Устьинского моста, причем непосредственно перед началом будет организована открытая разминка с профессиональным тренером, чтобы даже те, кто впервые встает на доску, могли чувствовать себя уверенно и безопасно. Участники пройдут маршрут до Сыромятнического гидроузла и обратно.

Не менее привлекательной станет зона с прогулками на стилизованных лодках «Викинг», в которых каждый желающий — будь то семья с детьми, турист или житель близлежащего района — сможет бесплатно прокатиться по реке, открывая для себя неожиданные ракурсы города и наслаждаясь уникальной атмосферой столичного водного пространства.

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Для любителей активного отдыха и веселья

Впрочем, водная программа — лишь часть фестивального действа. С самого утра и до позднего вечера гостей будут ждать танцевальные перформансы, открытые тренировки по зумбе и растяжке, иммерсивные театральные выступления и музыкальные концерты. Особенное внимание привлечет театр воздушных змеев «УФО», который представит визуальное шоу на фоне неба и воды.

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Финальной частью праздника станет большой концерт на главной сцене фестиваля, где выступят популярные артисты: Ваня Дмитриенко, Artik&Asti (Севиль), Алсу и Акмаль. Более того, на сцене-барже в акватории Москва-реки рядом с Крымской набережной и парком Музеон свои хиты исполнит NILETTO

Кроме того, отдельным эстетическим акцентом фестиваля станет выступление IMPERIALIS ORCHESTRA — самого необычного симфонического оркестра, который подарит зрителям сочетание классических произведений и современной трактовки музыки.

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Принять участие в фестивале, попасть на концерты, увидеть соревнования или просто провести день у воды можно совершенно бесплатно — вход на все площадки будет свободным. Однако для участия в некоторых активностях потребуется регистрация на сайте.

Подробная программа и карта активностей размещены на официальном портале столичного спорта — sport.mos.ru, где можно ознакомиться с расписанием и выбрать интересующую зону.

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