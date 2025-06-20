На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался об эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Путин на ПМЭФ: РФ с тревогой следит за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке
close
Александр Демьянчук/РИА Новости

Россия с тревогой следит за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Об этом в ходе встречи с принцем, советником короля Бахрейна по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин.

«К сожалению, наша сегодняшняя встреча проходит на фоне эскалации напряженности в вашем регионе. Мы все с тревогой следим за тем, что там происходит. Наверняка об этом еще тоже поговорим», — заявил он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу отметил, что ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной и представляет опасность не только для самого региона, но и для всего мира. По его словам, наращивание числа сторон, вовлеченных в конфликт, может лишь усугубить обстановку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что атака армии Израиля по ядерным объектам Ирана должна вызывать серьезную озабоченность всего международного сообщества.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами