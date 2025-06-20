На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал уйти от деления компаний на гражданские и оборонные

Путин: необходимо уходить от деления компаний на гражданские и ОПК
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

В настоящее время России следует уходить от деления компаний на гражданские и занятые в сфере оборонной промышленности, заявил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.

«Я вам могу сказать и больше: нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте. Ситуация развивается так, что все более конкурентными становятся высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что к подобному постепенно приходят другие страны, а в некоторых государствах уже почти невозможно различить оборонные и гражданские компании.

Кроме того, Путин призвал активнее внедрять гражданские инновации в ОПК.

Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал о росте доли стран БРИКС в мировой экономике.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами