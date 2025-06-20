Путин призвал уйти от деления компаний на гражданские и оборонные

Путин: необходимо уходить от деления компаний на гражданские и ОПК

В настоящее время России следует уходить от деления компаний на гражданские и занятые в сфере оборонной промышленности, заявил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.

«Я вам могу сказать и больше: нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте. Ситуация развивается так, что все более конкурентными становятся высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи», — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что к подобному постепенно приходят другие страны, а в некоторых государствах уже почти невозможно различить оборонные и гражданские компании.

Кроме того, Путин призвал активнее внедрять гражданские инновации в ОПК.

Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Помощник президента Юрий Ушаков ранее сообщал, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал о росте доли стран БРИКС в мировой экономике.