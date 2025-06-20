На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о росте доли стран БРИКС в мировой экономике

Путин заявил, что доля стран БРИКС в мировой экономике будет неизбежно расти
close
Shutterstock

Президент России Владимир Путин заявил о неизбежном росте доли стран БРИКС в мировой экономике. Соответствующее заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики — всего пятая часть, — то сегодня это уже 40% глобальной экономики», — сказал глава государства.

Он уверен, что эта доля продолжит неизбежно расти. Российский лидер назвал это «медицинским фактом».

Также он рассказал, что государства этого объединения реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, президент отметил укрепление связей внутри БРИКС. По его словам, взаимный товарооборот стран объединения уже превысил $1 трлн и продолжает расти.

Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

19 июня лидер России заявил, что БРИКС приобретает все больший вес в международных делах.

Ранее Путин рассказал о целях БРИКС.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами