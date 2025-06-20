Путин рассказал о росте доли стран БРИКС в мировой экономике

Путин заявил, что доля стран БРИКС в мировой экономике будет неизбежно расти

Президент России Владимир Путин заявил о неизбежном росте доли стран БРИКС в мировой экономике. Соответствующее заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики — всего пятая часть, — то сегодня это уже 40% глобальной экономики», — сказал глава государства.

Он уверен, что эта доля продолжит неизбежно расти. Российский лидер назвал это «медицинским фактом».

Также он рассказал, что государства этого объединения реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, президент отметил укрепление связей внутри БРИКС. По его словам, взаимный товарооборот стран объединения уже превысил $1 трлн и продолжает расти.

Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

19 июня лидер России заявил, что БРИКС приобретает все больший вес в международных делах.

Ранее Путин рассказал о целях БРИКС.