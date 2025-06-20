ПМЭФ-2025: выступление Владимира Путина

Путин: важно обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции и уровня безработицы.
Инфляционная динамика в России развивается лучше прогнозов, в том числе Центробанка, подчеркнул Владимир Путин.
Что касается ненефтегазового ВВП, его прирост в 2023 году составил 7,2%, в 2024 — 4,9%. Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику России уже не является определяющим, заявил президент РФ.
Владимир Путин, президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле вышли на сцену.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ «будет объемным».