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Политика

ПМЭФ-2025: выступление Владимира Путина

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ – онлайн-трансляция
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Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости
Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. В Кремле подчеркнули, что выступление президента РФ на пленарной сессии ПМЭФ «будет объемным». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответы на вопросы модератора.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
15:57

Путин: важно обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции и уровня безработицы.

15:56

Инфляционная динамика в России развивается лучше прогнозов, в том числе Центробанка, подчеркнул Владимир Путин.

15:55

Что касается ненефтегазового ВВП, его прирост в 2023 году составил 7,2%, в 2024 — 4,9%. Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику России уже не является определяющим, заявил президент РФ.

15:52

ВВП России за последние два года прибавлял более 4% в год — Путин.

15:49

Владимир Путин приветствует участников и гостей 28-го ПМЭФ.

15:47

Владимир Путин, президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле вышли на сцену.

15:35

В зале потушили свет, но модератор и участники сессии пока еще не вышли на сцену.

15:25

Пленарное заседание ПМЭФ начинается.

15:24

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ «будет объемным».

15:23

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент России Владимир Путин выступает на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. «Газета.Ru» следит за речью президента в режиме онлайн.

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ПМЭФ – 2025
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