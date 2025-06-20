В Совфеде оценили вероятность применения США ядерного оружия против Ирана

Соединенные Штаты обладают тактическим ядерным оружием, однако вряд ли будут применять его в сложившейся ситуации против Ирана. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Будут ли они применять тактическое ядерное оружие в этой ситуации, я сильно сомневаюсь. Потому что таким образом Соединенные Штаты второй раз в мировой истории будут его использовать», — заявил Климов.

По его словам, такое развитие событий стало бы «не слишком хорошим сигналом» остальным странам. Кроме того, удар может вызвать «цепную реакцию», и остановить ее будет сложно, указал парламентарий.

Накануне журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновников Белого дома сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал катастрофой возможное применение США ядерного оружия в Иране.

Ранее в Совфеде объяснили, почему США не наносят удары по Ирану.