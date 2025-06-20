Песков прокомментировал возможное применение США ядерного оружия

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал катастрофой возможное применение США ядерного оружия в Иране. Его слова приводит ТАСС.

«Такое развитие событий было бы катастрофическим, но спекуляций такое количество, что на самом деле их комментировать невозможно», — подчеркнул он.

До этого издание The Economist писало, что Израиль начал войну с Ираном из-за данных о подготовки Корпусом стражей исламской революции сопряжения ядерной боеголовки с ракетой. Вечером 19 июня в Белом доме заявили, что Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия. На этом фоне телеканал Fox News сообщил, что США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране.

Ранее журналист Херш рассказал о возможном ударе США по объекту в Иране.