СМИ утверждают, что США могут применить тактическое ядерное оружие в Иране

Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо. Об этом утверждает журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик в своем X со ссылкой на чиновников Белого дома.

Они подчеркнули, что никакие варианты, включая тактическое ядерное оружие, не снимаются с рассмотрения для применения против объекта в Фордо.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США могут ударить мощнейшей неядерной бомбой в мире по иранскому ядерному объекту в Фордо.

До этого стало известно, что высокопоставленные чиновники США начали подготовку к возможному удару по Ирану в ближайшие дни. Отмечается, что обсуждаются потенциальные планы нанесения удара уже в предстоящие выходные. Руководители ряда федеральных ведомств приступили к подготовке к такому сценарию. При этом официально администрация Белого дома о такой подготовке не сообщала.

Ранее сообщалось, что Израиль может отправить спецназ на ядерный объект в Фордо.