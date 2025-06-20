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В Совфеде объяснили, почему США не наносят удары по Ирану

Сенатор Клишас: США не смогут уничтожить ядерные объекты в Иране без ТЯО
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что американский лидер Дональд Трамп медлит с ударами по Ирану, поскольку без использования тактического ядерного оружия объекты ядерной программы республики уничтожить не получится. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он удивился публикациям в СМИ о том, что США опасаются превращения Ирана во вторую Ливию, поэтому не наносят удары по республике. Парламентарий задался вопросом, а понес ли кто-то в Соединенных Штатах ответственность за войну в Ливии, Ираке, Афганистане и Сирии.

«США действуют по всему миру абсолютно безнаказанно. Трамп не наносит удары потому, что без применения тактического ядерного оружия объекты иранской ядерной программы (вполне возможно мирной) не удастся уничтожить», — написал Клишас.

Накануне журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновников Белого дома сообщила, что Вашингтон не исключает применение тактического ядерного оружия для нанесения удара по иранскому подземному объекту по обогащению урана в Фордо.

Ранее в Белом доме окрестили Трампа «главным миротворцем».

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