Тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

АТОР: около 2 тыс. туристов РФ застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке

Около двух тысяч российских туристов застряли в ОАЭ из-за закрытия неба над Ираном. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает РИА Новости.

В их числе те, кто отдыхал в Эмиратах, и те, кто следовал транзитом в Россию.

«Туроператоры «разгребают завал» с туристами в Объединенных Арабских Эмиратах: на отмененные или задержанные рейсы не попадают как те туристы, у кого планово закончился отдых в самих Эмиратах, так и те, кто прилетел в ОАЭ на пути домой – а их второй стыковочный рейс отменили или перенесли», — сказали в АТОР.

Там объяснили, что до конфликта Ирана и Израиля почти все маршруты из России в ОАЭ проходили через воздушное пространство Ирана. В данный момент разные авиакомпании действуют по разному. «Победа» предпочла вернуть пассажирам деньги и не летать, «Аэрофлот» планирует летать в облет с дозаправкой в Самаре. У арабских перевозчиков еще нет единой стратегии – Flydubai возвращает часть полетной программы, Emirates летает в облет Ирана, а Air Arabia предпочла отменить рейсы.

В ассоциации отметили, что туристам, чьи рейсы задерживаются в ОАЭ туроператоры продлевают проживание в отелях.

В АТОР указали, что ОАЭ являются не только массовым направлением летнего отдыха, но и одним из трех крупнейших пересадочных хабов (наряду с Турцией и Китаем), через который туристы организуют поездки по множеству направлений.

До этого российская авиакомпания «Победа» отменила рейсы в ОАЭ из-за закрытия иранского воздушного пространства.

Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса за 13-14 июня в Дубай из 10 российских аэропортов.

Ранее жители Израиля рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране после атаки на Иран.