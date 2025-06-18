Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, стороны обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе ОАЭ.

Политики обменялись мнениями относительно ирано-израильского конфликта и оба выразили глубокую озабоченность продолжающейся эскалацией, чреватой самыми негативными последствиями для всего Ближнего Востока. Стороны подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и активизации политико-дипломатических усилий в интересах урегулирования спорных вопросов касательно ядерной программы Тегерана.

Путин подтвердил готовность России оказывать посредническое содействие в продвижении диалога между Ираном и Израилем, сообщив о состоявшихся в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров.

Кроме того, Путин и Аль Нахайян высоко оценили уровень российско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также условились о продолжении личных контактов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.