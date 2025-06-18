В Чехии не удалось отправить в отставку правительство страны

Чешская оппозиция не смогла набрать в нижней палате парламента страны необходимого количества голосов для вынесения недоверия правительству. Об этом сообщает информационное агентство ČTK.
За отставку правительства проголосовали 94 депутата от трех оппозиционных партий. В то же время 98 парламентариев, представляющих правящую коалицию, выступили против. Для вынесения вотума недоверия правительству необходим 101 голос.
Голосование стало уже четвертой попыткой оппозиции отправить в отставку либеральное правительство премьер-министра Петра Фиалы. Оппозиция требовала отставки правительства из-за скандала с получением министерством юстиции страны биткоинов на крупную сумму от осужденного за наркоторговлю.
3 июня президент Чехии Петр Павел заявил, что скандал с дарением минюсту страны биткоинов от осужденного наркоторговца имеет чрезвычайно вредоносный потенциал.
Ранее в Чехии глава минюста ушел в отставку из-за биткоинов от наркоторговца.