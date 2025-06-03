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Президент Чехии высказался о скандале с дарением биткоинов от наркоторговца

Павел: дело с дарением биткоинов от наркоторговца имеет вредоносный потенциал
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Matthias Schrader/AP

Скандал с дарением минюсту Чехии биткоинов от осужденного наркоторговца Томаша Йиржиковского имеет чрезвычайно вредоносный потенциал. Об этом заявил президент республики Петр Павел, передает издание Novinky.

«Это большая неприятность. Оно (дело с биткоинами — «Газета.Ru») может навредить нам и за рубежом. В том числе по этой причине, я убежден, что мы должны сделать так, чтобы все, что связано с этим делом, было прозрачно и тщательно расследовано», — сказал президент Чехии.

Павел добавил, что в случае выявления нарушений все причастные должны понести ответственность.

В начале 2025 года суд согласился вернуть Йиржиковскому изъятую по его делу электронику, на которой находился биткоин-кошелек. При этом адвокат мужчины обратился к экс-министру юстиции Чехии Павлу Блажеку, с которым давно знаком, с предложением от его клиента пожертвовать ведомству 30% этих биткоинов. Экс-глава министерства согласился, и в итоге возглавляемое им ведомство получило 468 биткоинов из 1561.

30 мая Блажек подал в отставку. Экс-министр настаивал, что принятие подарка законно, так как «нет доказательств криминального происхождения». Премьер-министр Петер Фиала назвал отставку «ответственным шагом», хотя признал, что верит в добросовестность министра.

Ранее в Верховном суде назвали самый распространенный способ хищения криптовалюты.

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