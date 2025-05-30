В Чехии глава минюста ушел в отставку из-за биткоинов от наркоторговца

Глава минюста Чехии Блажек ушел в отставку из-за скандала с подарком в биткоинах

Министр юстиции Чехии Павел Блажек подал в отставку на фоне расследования о получении его ведомством биткоинов от осужденного наркоторговца. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чешские СМИ.

Государственные прокуроры начали проверку после продажи криптовалюты на сумму 1 млрд крон ($45 млн).

«Не знал о нарушениях, но не хочу вредить репутации правительства», — написал Блажек в соцсети X.

Блажек настаивал, что принятие подарка законно, так как «нет доказательств криминального происхождения». Премьер-министр Петер Фиала назвал отставку «ответственным шагом», хотя признал, что верит в добросовестность министра.

1 апреля стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России совместно с другими заинтересованными структурами работает над созданием механизмов обращения криптовалюты в доход государства. Это связано с появлением прецедентного дела — об огромной взятке криптовалютой, которую экс-следователь СК Марат Тамбиев получил от хакерской группировки.

Ранее в Верховном суде назвали самый распространенный способ хищения криптовалюты.