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ЕС может изменить правила выдачи виз для граждан Израиля

Euronews: ЕС может отменить безвиз на краткосрочные поездки для граждан Израиля
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Евросоюз может отменить безвизовый режим на краткосрочные поездки для граждан Израиля. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на источники в Европейском парламенте.

По информации телеканала, Израиль станет одной из первых стран, на которые будет направлена ​​реформа механизма приостановления краткосрочных безвизовых поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, согласованная ЕП и Советом Европы.

Новые правила вносят поправки в основания для приостановления действия безвизовых программ, включив в них нарушения прав человека (ООН обвиняет Израиль в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в секторе Газа), что может привести к введению обязательных виз для граждан Израиля и других стран, рассказали источники Euronews в ЕП.

В настоящее время граждане 61 страны, включая Австралию, Бразилию, Израиль, Японию, Великобританию, Украину и государства Западных Балкан, могут въезжать в Шенгенскую зону с краткосрочным пребыванием сроком до 90 дней.

В марте в ЕП сообщили, что Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией из-за закона об иноагентах.

Ранее глава МИД Израиля назвал ООН «прогнившей антисемитской организацией».

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