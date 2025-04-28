Глава МИД Израиля назвал ООН «прогнившей антисемитской организацией»

Слушания в Международном суде Организации объединенных наций на тему обязательств Израиля по присутствию ООН на палестинских территориях являются «политическим цирком», заявил глава израильского МИД Гидеон Саар. Его обращение размещено на сайте министерства.

«Не Израиль должен нести ответственность перед судом. Ответственность должны нести ООН и БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. — Прим. ред.). ООН превратилась в прогнившую, антиизраильскую и антисемитскую организацию», — сказал министр.

Он добавил, что БАПОР поражен «язвой террора» и обвинил агентство в помощи палестинским радикалам, атаковавшим Израиль 7 октября 2023 года.

В феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о немедленном введении в действие закона о запрете деятельности БАПОР на израильской территории.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из БАПОР. Штаты являются крупнейшими донорами ООН, и теперь в агентстве испытывают трудности с выплатами зарплат сотрудникам.

Ранее сообщалось, что Израиль ограничил работу российского журналиста из-за неудобного вопроса.