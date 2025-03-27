Евросоюз может отменить безвизовый режим с Грузией из-за закона об иноагентах. Об этом сообщил газете «Известия» депутат Европарламента (ЕП) Томаш Здеховский.

Соответствующий режим между Грузией и ЕС, а также членами Шенгенской зоны, установлен с 2017 года, но грузинский парламент в начале апреля планирует рассмотреть законопроект об иноагентах, что может привести к пересмотру решения Брюсселя.

Евродепутат в разговоре с изданием отметил, что процесс либерализации визового режима тесно связан с постоянным выполнением конкретных контрольных показателей, включая верховенство закона, уважение прав человека и функционирование демократических институтов.

«Если принятие закона об иностранных агентах будет оценено как серьезное отступление от этих обязательств, у ЕС есть механизмы для инициирования процесса приостановления», — сказал Здеховский.

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, действие которого распространяется на частные организации и средства массовой информации, более 20% финансирования которых поступает из других стран. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала его «пророссийским».

В Брюсселе заявляли, что шаги Тбилиси не соответствуют европейским принципам и ценностям.

Ранее Германия закрыла въезд чиновникам из Грузии.