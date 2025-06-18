Посольство США в Израиле временно прекратило работу

Американское посольство в Израиле не будет работать до 20 июня

Американское посольство в Израиле и все его отделения будут закрыты до 20 июня. Об этом сообщается на сайте дипломатического представительства.

В заявлении уточняется, что что все сотрудники посольства и члены их семей пока остаются на территории Израиля, они должны постоянно находиться рядом с убежищами.

В посольстве отметили, что такое решение принято из-за обстановки в сфере безопасности и продолжающихся боевых действий между Израилем и Ираном. Кроме того, во внимание были приняты рекомендации командования тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) израильской армии.

В дипломатической миссии подчеркнули, что не имеется возможности помочь гражданам США покинуть Израиль, так как воздушное пространство над страной закрыто для полетов гражданской авиации. Кроме того, не работают все израильские морские порты. При этом можно выехать из Израиля сухопутным путем, через Египет и Иорданию.

18 июня в Иране заявили, что установили контроль над израильским воздушным пространством.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

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Ранее ракета попала в небоскреб в Тель-Авиве.