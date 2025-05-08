Путин и Си Цзиньпин обсудили ускорение реализации проекта «Сила Сибири — 2»

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Кремле обсудили проект газопровода «Сила Сибири — 2» и дали указания ускорить его реализацию. Об этом журналистам сообщил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

«Это действительно важный проект, и уже выполнена определенная часть работы, связанная с технико-экономическим обоснованием. В настоящее время продолжаются переговоры между компаниями по экономическим условиям. Лидеры поручили ускорить эту работу», — отметил он.

При этом Новак подчеркнул, что вопрос о корректировке маршрута «Силы Сибири — 2», минуя Монголию, не поднимался. «Нет, это не обсуждалось», — добавил он.

Газопровод «Сила Сибири — 2» пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год. В декабре 2023 года Россия сообщила об окончательном согласовании условий строительства газопровода между «Газпромом» и китайской CNPC. В настоящее время ведутся изыскательские работы по прокладке участка трубопровода через Монголию.

8 мая в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. После подписания совместных документов российский лидер заявил, что российско-китайские отношения достигли наивысшего за всю историю уровня. По словам Путина, общее героическое прошлое и боевое братство — надежный фундамент для их дальнейшего развития и укрепления.

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