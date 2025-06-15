На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова пошутила в ответ на слова Мерца о санкциях против России

Захарова заявила, что Мерц узнает новости из прошлогодних газет
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца об антироссийских санкциях.

«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» — задалась вопросом Захарова.

Мерц ранее заявил журналистам перед отлетом в Канаду на саммит «Большой семерки», что решение о введении новых санкций против России могут принять на саммите Евросоюза в Брюсселе 26–27 июня. Он отметил, что необходимо совместными усилиями добиться прогресса в инициированных президентом США Дональдом Трампом переговорах о перемирии между Россией и Украиной. Для этого нужно оказать дополнительное давление на Москву, считает канцлер.

Агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций ЕС в отношении России.

Ранее во Франции предложили ограничить перемещения российских дипломатов по Евросоюзу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами