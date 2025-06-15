Захарова пошутила в ответ на слова Мерца о санкциях против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале с иронией прокомментировала слова канцлера Германии Фридриха Мерца об антироссийских санкциях.

«Он о происходящем в мире узнает из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?» — задалась вопросом Захарова.

Мерц ранее заявил журналистам перед отлетом в Канаду на саммит «Большой семерки», что решение о введении новых санкций против России могут принять на саммите Евросоюза в Брюсселе 26–27 июня. Он отметил, что необходимо совместными усилиями добиться прогресса в инициированных президентом США Дональдом Трампом переговорах о перемирии между Россией и Украиной. Для этого нужно оказать дополнительное давление на Москву, считает канцлер.

Агентство Bloomberg сообщало, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций ЕС в отношении России.

Ранее во Франции предложили ограничить перемещения российских дипломатов по Евросоюзу.