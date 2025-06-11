Премьер Словакии пригрозил заблокировать новый пакет антироссийских санкций ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций Евросоюза в отношении России, если ЕС не найдет способ решения проблемы возможной потери поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Политик призвал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой может оказаться и Словакия после полного прекращения поставок нефти, газа и ядерного топлива из РФ.

Агентство отмечает, что вето Словакии может остановить принятие новых санкционных ограничений, поскольку одобрение нового пакета санкций требует согласия всех 27 членов — стран Европейского союза. Однако, по словам источников, Еврокомиссия считает, что пакет мер будет одобрен.

10 июня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила наложить санкции на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее Трамп уклонился от ответа на вопрос об ужесточении антироссийских санкций.