Мерц назвал возможные сроки принятия новых санкций ЕС против России

Мерц заявил, что на саммите ЕС примут решение о санкциях против России

Решение о введении новых санкций против России могут принять на саммите Евросоюза в Брюсселе 26–27 июня. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц журналистам перед отлетом в Канаду на саммит «Большой семерки», передает ТАСС.

Он отметил, что необходимо совместными усилиями добиться прогресса в инициированных президентом США Дональдом Трампом переговорах о перемирии между Россией и Украиной. Для этого нужно оказать дополнительное давление на Москву, считает канцлер.

«Поэтому мы хотим в ЕС в конце месяца ввести новые санкции», — сказал Мерц, добавив, что все предложения на этот счет уже известны.

11 июня агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет санкций ЕС в отношении России, если не будет найден способ решения проблемы потери поставок российских энергоносителей.

Агентство отметило, что политик призвал к «реальному решению кризисной ситуации», в которой может оказаться и Словакия.

Ранее во Франции предложили ограничить перемещения российских дипломатов по Евросоюзу.