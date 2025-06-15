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Шиитская группировка в Ираке пригрозила напасть на базы США

Группировка в Ираке пригрозила напасть на базы США в случае их помощи Израилю
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Depositphotos

Крупная военизированная шиитская группировка «Кетаиб Хезболлах», базирующаяся в Ираке, пригрозила напасть на базы США на Ближнем Востоке в случае вмешательства США в конфликт между Ираном и Израилем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если Америка вмешается в войну, мы без колебаний будем действовать прямо против ее интересов и баз, разбросанных по всему региону», — говорится в заявлении группировки.

Там отметили, что внимательно следят за передвижениями «американской вражеской армии в регионе».

Также в группировке призвали правительство Ирака «не допустить расширения военных действий и закрыть посольство США».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. В нем Пезешкиан призвал Ирак принять меры для предотвращения использования его воздушного пространства Израилем. По его словам, Багдад должен лучше защищать свое воздушное пространство.

Ранее Иран попросил Кипр передать послания Израилю.

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