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Иран попросил Кипр передать послания Израилю

Президент Христодулидис: Иран попросил Кипр передать послания Израилю
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Reuters

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис рассказал, что намерен передать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху послания по просьбе Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

«Иран попросил нас передать некоторые послания Израилю, поэтому сегодня я переговорю [с Нетаньяху]», — заявил он.

По его словам, передача посланий была запланирована на вечер субботы, 14 июня.

«Но из-за хаотичной ситуации этого не могло произойти», — отметил Христодулидис.

Также он добавил, что намерен переговорить об обострении ситуации на Ближнем Востоке с властями Египта и Евросоюза.

«Наша цель — положить конец этой ситуации, которая не приводит ни к какому результату», — добавил президент.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии раскритиковали внешнюю политику Израиля.

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