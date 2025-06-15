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Иран призвал Ирак лучше защищать свое воздушное пространство

Президент Ирана Пезешкиан призвал Ирак лучше защищать воздушное пространство
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Depositphotos

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Об этом сообщает РИА Новости.

В нем Пезешкиан призвал Ирак принять меры для предотвращения использования его воздушного пространства Израилем. По его словам, Багдад должен лучше защищать своё воздушное пространство.

Также он заявил президенту Ирака, что Иран даст сокрушительный ответ, если Израиль продолжит атаковать территорию исламской республики.

В ночь на воскресенье, 15 июня, Сирия, Иордания и Ирак объявили о закрытии своего воздушного пространства после атаки иранских ракет на Хайфу. Вечером 14 июня агентство Bloomberg сообщало, что Иран выпустил более 40 ракет по израильской Хайфе. Были поражены ключевые военные объекты и объекты по производству оружия.

Ранее Иран попросил Кипр передать послания Израилю.

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