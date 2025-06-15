Стало известно, что ЦРУ шантажировало российских разведчиков их детьми

После ареста российских нелегальных разведчиков Анны и Артема Дульцевых в Словении американская разведка пыталась оказать давление на супругов через их детей. Об этом рассказал в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, представители местных властей, действуя, предположительно, по указанию ЦРУ, угрожали родителям судьбой их детей. Однако, подчеркнул Нарышкин, супруги выдержали этот психологический прессинг.

Как рассказали сами Дульцевы, после задержания их детей сначала отправили в распределительный центр, а через три месяца — в специнтернат. Пережитый стресс оставил след: дети начали страдать от ночных кошмаров. Ранее Анна Дульцева также сообщала, что им с мужем угрожали возможным усыновлением их детей другими семьями.

Анна и Артем Дульцевы прибыли в Словению в 2017 году по аргентинским паспортам. Там они вели спокойную жизнь — открыли IT-компанию и онлайн-галерею. Однако после начала конфликта на Украине в 2022 году западная разведка рекомендовала властям Словении обратить внимание на их деятельность.

Вскоре супругов арестовали. Следствие заявило, что они — законспирированные агенты Службы внешней разведки России. Детей пары, мальчика и девочку, передали в приемную семью.

Супруги признали вину. 31 июля 2024 года суд в Любляне приговорил их к году и семи месяцам заключения, однако позже пара вернулась на родину в результате масштабного обмена между РФ и Западом.

Ранее Дульцев рассказал о действиях Путина и СВР для вызволения его семьи.