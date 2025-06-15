В минобороны Италии рассказали, когда прекратят военную помощь Украине

Италия прекратит оказывать военную поддержку Украине, когда наступит перемирие и начнутся переговоры. Об этом заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто в интервью газете Corriere della Sera.

«Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку. Но пока мы продолжаем помогать Украине в рамках своих возможностей», — сказал Крозетто.

Глава ведомства подчеркнул, что Италия не намерена отправлять войска на Украину.

Он назвал вопрос отправки европейских сил на украинскую территорию «сюрреалистичным». По его мнению, даже «коалиция желающих» пришла к такому же выводу.

В мае главы МИД Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщили о планах и далее поставлять Украине вооружение и боеприпасы, а также указали на важность предоставления Киеву «гарантий безопасности». По словам министров, это включает в себя «изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил».

Ранее в Италии высказались против поставок дальнобойного оружия Украине.