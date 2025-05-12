Ведущие страны Европы заявили о поддержке 30-дневного прекращения огня на Украине

Шесть стран Европы сообщили о поддержке прекращения огня на Украине на 30 дней

Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Польши, Италии и Испании, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас после встречи в Лондоне поддержали 30-дневное прекращение огня на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении на сайте министерства иностранных дел Британии.

«Мы присоединились к призыву Украины к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня на 30 дней», — говорится в заявлении.

Политики подчеркнули, что прекращение огня позволит «создать пространство для переговоров о справедливом, всеобъемлющем и прочном мире».

Кроме того, они сообщили о планах и далее поставлять Киеву вооружение и боеприпасы, а также указали на важность предоставления Украине «гарантий безопасности». По словам министров, это включает в себя «изучение возможности создания коалиции воздушных, сухопутных и морских сил».

Незадолго до этого президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть «чувство», что РФ согласится на введение 30-дневного режима прекращения огня на Украине. Также он рассказал, что раздумывает над тем, чтобы лично приехать в Турцию на возможные переговоры РФ и Украины.

11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По его словам, Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров.

Украинский лидер Владимир Зеленский сперва фактически отверг предложение российского лидера, но после поста Трампа заявил, что лично приедет в Стамбул и будет там ждать Путина.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к «любым форматам переговоров».