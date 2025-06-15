В МИД Израиля заявили о продолжении ударов по Ирану

Израиль продолжит наносить удары по территории Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел страны Гидеон Саар в разговоре с немецким коллегой Йоханном Вадефулем, передает ТАСС.

При этом глава МИД Израиля обвинил Иран в нарушении международного права. Саар подчеркнул, что израильская операция имеет «важные цели, которых необходимо достичь».

Также министр иностранных дел Израиля поблагодарил Вадефуля за поддержку «права страны на самооборону».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лэмми заявил главе МИД Израиля, что настало «время сдержанности».