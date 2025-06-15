В Британии призвали прекратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке

В МИД Британии призвали к деэскалации напряжения на Ближнем Востоке

Главы МИД Британии Дэвид Лэмми поговорил с израильским коллегой Гидеоном Сааром и призвал к диэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своей странице в Х.

«Я выразил свою обеспокоенность за мирных жителей Израиля и повторил призыв к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. Сейчас настало время сдержанности», — написал он.

Информацию о том, как отреагировал на это израильский дипломат, Лэмми не предоставил.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали сроки окончания операции Израиля.