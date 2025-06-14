Иран отказался оповещать МАГАТЭ о своих шагах в ядерной сфере

В МИД Ирана сообщили, что не будут заранее информировать МАГАТЭ о своих шагах

Иран больше не будет заранее оповещать МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии ) о своих действиях в ядерной сфере, сообщил замглавы МИД страны по правовым вопросам Казем Гарибабади. Его цитирует IRNA.

Дипломат сообщил, что Исламская Республика больше не будет сотрудничать с агентством, как это было в прошлом.

«Из-за агрессии Израиля против Ирана с этого момента мы не будем заранее говорить МАГАТЭ о мерах в ядерной сфере», — сказал дипломат.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля.