В Иране рассказали, что стало поводом для атак Израиля

Резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии, направленная против Ирана и инициированная Великобританией, Германией, Францией и США, была использована Израилем как повод для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом в ходе телефонного разговора с главой европейской дипломатии Каей Каллас заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи, пишет ТАСС.

Как рассказали в МИД Ирана, Арагчи резко осудил последнюю резолюцию МАГАТЭ, касающуюся иранской мирной ядерной программы. Документ, разработанный «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания) и США, был охарактеризован им как оправдание и основание для агрессивных действий Израиля в отношении иранских ядерных объектов.

12 июня Совет управляющих МАГАТЭ, состоящий из 35 стран, принял резолюцию, официально объявляющую Иран нарушившим свои обязательства по нераспространению ядерного оружия.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в иранском Натанзе.