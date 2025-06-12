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В МАГАТЭ приняли антииранскую резолюцию

Совет МАГАТЭ назвал Иран нарушителем обязательств по нераспространению ЯО
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Lisa Leutner/AP

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из 35 стран, принял резолюцию, официально объявляющую Иран нарушившим свои обязательства по нераспространению ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

Это произошло впервые за почти 20 лет.

Совет заявил, что Иран с 2019 года неоднократно не выполнял свои обязательства по предоставлению МАГАТЭ «полного и своевременного сотрудничества в отношении незаявленных ядерных материалов и деятельности на многочисленных незаявленных объектах в Иране». Там отметили, что на основании этих фактов был сделан вывод, что Тегеран не соблюдает обязательства по соглашению о гарантиях с агентством.

Представитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Бехруз Камалванди 9 июня заявлял, что Иран сократит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в случае принятия антииранской резолюции.

В конце мая Reuters узнало, что западные державы хотят надавить на Совет управляющих МАГАТЭ, чтобы обвинить Иран в нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия впервые за почти 20 лет.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства.

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