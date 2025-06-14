В Британии заявили, что Трамп не смог выполнить обещание стать «президентом мира»

FT: обещание Трампа стать президентом мира превратилось в пустышку

Обещание главы Белого дома Дональда Трампа стать «президентом мира» превратилось в «пустышку» на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом пишет британская газета The Financial Times (FT).

«Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что сможет легко разрешить конфликт в Газе, с помощью дипломатии остановить ядерную программу Ирана и положить конец войне между Россией и Украиной за 24 часа. Ни одной из этих обещаний не выполнено, Америка рискует быть втянутой в конфликт Ирана и Израиля», — говорится в материале.

По данным издания, в настоящее время между сторонниками Трампа растет раскол.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проигнорировал дипломатические усилия Трампа решением ударить по ядерным объектам Ирана. Таким образом, по словам журналистов, глава израильского кабмина «бросил вызов» американскому лидеру.

Ранее команда Такера Карлсона раскритиковала Трампа за соучастие в атаке Израиля на Иран.