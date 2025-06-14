Карлсон осудил действия Трампа на фоне атаки Израиля на Иран

Журналист Карлсон заявил, что Трамп виновен в эскалации между Израилем и Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп несет ответственность за эскалацию конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявили представители команды американского журналиста Такера Карлсона, передает ТАСС.

«Дональд Трамп признал, что он заранее знал об атаке Израиля на Иран, когда заявил Брету Байеру, что был в курсе плана правительства Нетаньяху нанести превентивные удары, и что атака не стала сюрпризом. Будучи соучастником этих военных действий, президент надеется, что события прошлой ночи помогут его переговорам с Ираном по ядерной программе», — указано в заявлении.

Утверждается, что финансирование и поставки вооружения Израилю фактически ставит США на позицию прямого столкновения с Ираном, даже если собственно Вооруженные силы США не участвовали в атаках по территории Ирана.

До этого журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN заявила, что Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.