В США заявили, что Нетаньяху бросил вызов Трампу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вероятно, бросил вызов президенту США Дональду Трампу решением ударить по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Нетаньяху, похоже, бросил вызов Трампу своим решением продолжить атаку на ядерную программу Ирана, чего опасались официальные лица США и союзников», — говорится в публикации.

По информации агентства, израильская атака по Ирану была организована всего через несколько часов после того, как Трамп заявил, что атака Тель-Авива не является неизбежной и США «все еще верят в перспективы дипломатического решения».

По словам директора по обороне и внешней политике Института Катона Джастина Логана, Нетаньяху своим решением «просто поставил американского лидера перед фактом».

Bloomberg также отмечает, что США могут оказаться втянутыми в обостряющийся конфликт на Ближнем Востоке.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Нация как лев». Цель операции заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. Армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Нетензу.

Трамп после израильской атаки напомнил Ирану, что давал республике 60 дней на заключение сделки по ядерной программе в рамках своего ультиматума.

Ранее были подведены итоги первого удара Израиля по Ирану.