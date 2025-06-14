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В МИД РФ высказались о поддержке Израиля западными странами

Мирошник: РФ выступает против поддержки Израиля со стороны западных стран
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россия выступала и продолжает выступать против военной и дипломатической поддержки агрессивных действий Израиля со стороны западных стран. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

«Израиль по факту пользуется максимальной поддержкой целого ряда западных государств», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что эти страны оказывают действиям еврейского государства на Ближнем Востоке и финансовую, и военную, и дипломатическую поддержку. В результате в регионе был создан «очаг сильнейшего напряжения», и никто не знает, к чему это приведет.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня. Армия еврейского государства нанесла удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики.

В ответ Иран начал операцию «Истинное обещание — 3». Военнослужащие страны нанесли несколько ракетных ударов по Израилю, пообещав масштабные атаки на его военную инфраструктуру.

По оценкам еврейского государства, всего Иран выпустил порядка 100 ракет. Некоторые из них упали на территории Тель-Авива. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иранские СМИ показали снимок сбитого израильского истребителя F-35.

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