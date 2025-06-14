В Иране показали снимок сбитого израильского истребителя F-35

Фотографию якобы обломков израильского истребителя F-35 американского производства, который, по заявлению властей Ирана, был сбит 13 июня, опубликовало госагентство Mehr в Telegram-канале.

«Фото обломков истребителя F-35, который был сбит в результате работы средств ПВО Ирана», — говорится в описании к фотографии.

На снимке можно увидеть фюзеляж и тлеющее сопло истребителя.

В ночь на 13 июня израильские войска начали операцию против Ирана, нанеся удары по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики. Кроме того, атаке подверглась штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране.

На этом фоне Иран запустил в еврейское государство дроны и ракеты. К текущему моменту Исламская Республика осуществила как минимум четыре волны ударов по Израилю.

14 июня стало известно, что первую группу граждан России в составе 14 человек эвакуировали из Ирана в Азербайджан.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался об атаке Израиля на Иран