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Макрон прокомментировал удары Израиля по Ирану

Макрон: Франция не рекомендовала Израилю наносить удары по Ирану
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Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Елисейском дворце прокомментировал израильские удары по Ирану. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, Франция не оказывала поддержку Израилю во время нанесения ударов по иранским объектам.

«Франция не участвовала в нанесении этих ударов», — отметил он.

При этом Макрон заявил, что Израиль, атакуя Иран, реализует право на самооборону и безопасность. По словам Макрона, Франция осуждала ядерную программу Ирана и пыталась дипломатическим путем воздействовать на Тегеран.

Ночью 13 июня Израиль сообщил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по нескольким населенным пунктам Исламской Республики, в том числе по Тегерану и Натанзу. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и даже жилые комплексы, где проживали высокопоставленные военные.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.

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Израиль атаковал Иран
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