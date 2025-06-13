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В мировой прессе отреагировали на атаку Израиля по Ирану

Стала известна реакция мировых СМИ на удары Израиля по Ирану
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Majid Asgaripour/Reuters

Американские, европейские и ближневосточные СМИ мгновенно отреагировали на удары Израиля по Ирану и ответные действия Ирана. Издания выразили разные мнения касательно случившегося.

Так, американское издание The New York Times отмечает рискованность израильской атаки, поскольку Тегеран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, уведет свою программу в подполье и начнет гонку за оружием.

Британское издание The Guardian в свою очередь отмечает, что удар по Ирану означает крах усилий лидера США Дональда Трампа сдержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. С большой долей вероятности это приведет к срыву сделки Вашингтона с Тегераном, которой пытался добиться Трамп.

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что у Израиля не было повода для нанесения ударов по Ирану. Несмотря на то, что в Тегеране постоянно говорят об уничтожении «сионистского образования», нет никаких аргументов в пользу того, что Иран действительно мог готовить нападение и представлять реальную опасность.

Ранее постпред Израиля назвал цель операции против Ирана.

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Израиль атаковал Иран
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