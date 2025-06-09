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Мединский заявил о желании Трампа остаться в памяти людей миротворцем

Мединский: Трамп верит в Бога и хочет остаться в памяти людей миротворцем
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп верит в Бога и хочет остаться в памяти людей миротворцем. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.

«Мне кажется, что Трамп верит в Бога, а предыдущая администрация США делала очень много вещей, за которые можно гореть в аду... Он хочет остаться в памяти людей человеком, который, как он говорит, to be a peacemaker and unifier (пер. с англ. «быть миротворцем и объединителем» — прим. ред.). Вот это очень хорошая формула», — сказал Мединский.

Также в интервью он сказал, что если бы Украина хотела мира и принимала сама решения, то подписала бы договор с РФ еще 28 февраля 2022 года.

Помощник главы государства отметил, что условия, которые выдвинула Россия тогда, были мягче, чем сейчас. Мединский напомнил, что в числе условий РФ были отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз.

По его словам, заморозка украинского конфликта без реального мира может вылиться в попытку НАТО «отвоевать» страну, что чревато ядерной войной. Он считает, что в случае заморозки боевых действий спорная территория Украины может превратиться в «огромный Карабах».

Ранее Мединский рассказал, что увидел в глазах украинцев на переговорах в Стамбуле.

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