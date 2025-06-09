Мединский рассказал, что увидел в глазах украинцев на переговорах в Стамбуле

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что видит в глазах украинских переговорщиков нежелание воевать. Об этом он рассказал в интервью RT.

«Я чувствую, что они в глубине души лучше, чем хотят казаться. Они даже хотят что-то сказать, но не могут. <...> Я вижу в их глазах нежелание воевать», — сказал Мединский.

Он отметил, что две трети переговорщиков со стороны Украины — это военные. Мединский подчеркнул, что они ничем не отличаются от русских, «абсолютно такие же».

До этого Мединский сравнил предлагаемые Украине условия мира сейчас и в феврале 2022 года. По его словам, тогда они были мягче, чем сейчас.

Помощник российского лидера напомнил, что три года назад РФ выдвинула Украине пять основных условий. В их числе отказ от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз, а также признание результатов референдума в Крыму и оставление в покое двух регионов Донбасса.

Ранее стали известны основные положения российского меморандума.