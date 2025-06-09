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Мединский назвал условие перерастания конфликта на Украине в ядерную войну

Мединский: заморозка конфликта на Украине может перерасти в ядерную войну
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заморозка украинского конфликта без реального мира может вылиться в попытку НАТО «отвоевать» страну, что чревато ядерной войной, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом пишет РИА Новости.

«Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем <...>, то <...> спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война», — сказал Мединский.

По его словам, в случае заморозки боевых действий спорная территория Украины может превратиться в «огромный Карабах».

2 июня во время переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились об обмене военнопленными, «потолок» которого составит не менее 1000 человек с каждой стороны. Кроме того, Москва и Киев обменяют тяжелобольных и раненых пленных, а также лиц в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех».

Также стороны обменялись меморандумами об урегулировании конфликта. Украинский вариант предполагает заморозку боевых действий по линии фронта.

Ранее Мединский заявил, что Украине нужен враг для сохранения власти.

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Переговоры о мире на Украине
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