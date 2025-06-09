Мединский сравнил предлагаемые Украине условия мира сейчас и три года назад

Если бы Украина хотела мира и принимала сама решения, то подписала бы договор с РФ еще 28 февраля 2022 года. Таким мнением поделился помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT.

Мединский подчеркнул, что условия, которые выдвинула Россия тогда, были мягче, чем сейчас. Помощник президента РФ напомнил, что Москва требовала от Киева отказа от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз.

Кроме того, в соглашении содержались условия, касающиеся православной церкви и русского языка, а также признания результатов референдума в Крыму. Еще одним требованием России, как напомнил Мединский, было оставить в покое два региона Донбасса, которые не хотят жить в составе Украины.

До этого стали известны основные положения из российского меморандума по урегулированию конфликта, который был передан Киеву во время переговоров в Стамбуле 2 июня.

Соглашение разделено на три части и предполагает в том числе международное признание новых регионов РФ и вывод украинских войск с их территорий. Кроме того, Россия требует от Украины отказаться от вступления в военные союзы и коалиции. Документ предусматривает снятие с России всех санкций и отказ от введения новых.

Также Москва требует от Киева прекращения мобилизации и отмены военного положения, остановки поставок иностранного вооружения, гарантий по отказу от диверсий на территории РФ и прочего.

Ранее Зеленский заявил, что Украина отказывается воспринимать меморандум РФ всерьез.