Трамп заявил о понимании Путина

Трамп заявил, что понимает Путина в связи с недавними атаками со стороны Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает российского лидера Владимира Путина в связи с недавними атаками со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава США рассказал, что в ходе телефонного разговора с российским лидером пытался отговорить его от ответа на удары украинской армии по российским аэродромам, однако Путин дал понять, что у РФ «нет выбора» и она должна ответить. Трамп отметил, что последствия такого удара «вряд ли будут приятными».

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее в Раде заподозрили Трампа в одобрении российского ответа за атаку на аэродромы.