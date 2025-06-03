Положение Украины ухудшится после атаки на аэродромы на территории России. Об этом в соцсети X написал профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«Вы увидите, что после этой атаки <...> Украина получит новые тяжелые удары, ее положение ухудшится, и Зеленский будет вынужден вести переговоры со все более невыгодной позиции», — написал он.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее аналитик раскрыл попытку Зеленского спровоцировать Россию применить ядерное оружие.