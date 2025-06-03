Аналитик раскрыл попытку Зеленского спровоцировать Россию применить ядерное оружие

Украинский лидер Владимир Зеленский хотел спровоцировать Россию на использование ядерного оружия, инициировав атаки на российские аэродромы стратегической авиации. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Если вы прочитали хотя бы одну книгу о ядерном сдерживании, вы знаете, что ответ на внезапную атаку на ядерную триаду — ядерный. Зеленский это знал», — указал эксперт.

По словам Кошковича, таким образом глава Украины хотел «спровоцировать ядерный ответ». Единственная причина, по которой этого не произошло – умение «русских держать руки на пульсе», поскольку Москва предполагала смысл данной провокации, считает аналитик.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована Службой безопасности Украины (СБУ) и готовилась более полутора лет. В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее в США заявили об «опасной фазе» конфликта на Украине.