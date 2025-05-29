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В России раскрыли, как Мерц с помощью Украины захотел создать «Четвертый рейх»

Сенатор Пушков: Мерц с помощью Украины хочет создать Четвертый рейх
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц использует конфликт на Украине как возможность для военного и экономического возрождения ФРГ как «Четвертого рейха». Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, сенатор Алексей Пушков.

«Мерц увидел в нынешней ситуации шанс на полноценное возрождение Германии в виде могущественного Четвертого Рейха», — подчеркнул он (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Военный конфликт на Украине Мерц воспринимает как исторический шанс вернуть Германии полноценную военную роль в Европе, считает Пушков, иначе трудно объяснить заметную активизацию курса на военную помощь Киеву.

Сенатор отметил, что первым шагом к восстановлению Германии как полноценной державы было «поглощение Восточной Германии Западной» после падения Берлинской стены.

Вторым шагом оказалось «переваривание» ГДР и утверждение расширившейся ФРГ в роли безусловного экономического лидера Европы.

Канцлер Германии, видимо, хочет совершить третий шаг — к восстановлению Германии уже в качестве военной державы, а украинский конфликт представляет собой удобную возможность для этого, считает Пушков.

До этого канцлер Фридрих Мерц сообщал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее Зеленский дал обещание Мерцу по Taurus.

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