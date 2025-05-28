Шойгу призвал не допустить политизации Интерпола Западом

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил на неформальной встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, что важно не допустить политизации Интерпола Западом, передает РИА Новости.

Он отметил востребованность ведущейся в рамках объединения работы в целях формирования устойчивых к внешним рискам торгово-экономических и финансовых механизмов.

По словам Шойгу, Москва рассчитывает на поддержку усилий России на данном направлении, включая создание новой инвестиционной платформы.

«Важно также не допустить политизации западниками деятельности многосторонних структур, включая группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Интерпол», — подчеркнул секретарь Совбеза.

21 мая министр юстиции России Константин Чуйченко встретился с президентом Интерпола Ахмедом Насером аль-Раиси. Стороны предметно обсудили проблемы политизации органов межгосударственного сотрудничества.

Ранее Шойгу заявил о беспрецедентном уровне партнерства РФ и Китая.