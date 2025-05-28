На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу призвал не допустить политизации Интерпола Западом

Шойгу призвал не допустить политизации странами Запада деятельности Интерпола
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил на неформальной встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, что важно не допустить политизации Интерпола Западом, передает РИА Новости.

Он отметил востребованность ведущейся в рамках объединения работы в целях формирования устойчивых к внешним рискам торгово-экономических и финансовых механизмов.

По словам Шойгу, Москва рассчитывает на поддержку усилий России на данном направлении, включая создание новой инвестиционной платформы.

«Важно также не допустить политизации западниками деятельности многосторонних структур, включая группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и Интерпол», — подчеркнул секретарь Совбеза.

21 мая министр юстиции России Константин Чуйченко встретился с президентом Интерпола Ахмедом Насером аль-Раиси. Стороны предметно обсудили проблемы политизации органов межгосударственного сотрудничества.

Ранее Шойгу заявил о беспрецедентном уровне партнерства РФ и Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами