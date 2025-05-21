Глава Минюста РФ встретился с президентом Интерпола

Министр юстиции РФ Чуйченко на ПМЮФ встретился с президентом Интерпола

Министр юстиции России Константин Чуйченко на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) встретился с президентом Интерпола Ахмедом Насером аль-Раиси. Об этом сообщила пресс-служба Минюста в Telegram-канале.

Стороны предметно обсудили проблемы политизации органов межгосударственного сотрудничества.

При этом Чуйченко подчеркнул, что «международные организации не должны поддаваться политическому давлению».

Также министр заявил, что Интерпол бережет свою «деполитизированную репутацию и приверженность уставным документам».

Накануне глава Минюста РФ призвал укреплять российскую государственность. По словам Чуйченко, слабое государство никогда не сможет должным образом обеспечить права граждан и верховенство закона.

19 мая министр сообщил, что к сентябрю в РФ появится словарь с описанием традиционных ценностей. Чуйченко отметил, что образовательные и научные организации уже подготовили наработки по этому вопросу.

Ранее в Минюсте РФ заявили о готовности признать иноагентом даже пришельца.